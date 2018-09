Seoul: Nordkorea erwartet von USA Erklärung zu Ende des Korea-Kriegs

Nordkorea fordert nach Angaben Südkoreas von den USA eine gemeinsame Erklärung über das formelle Ende des Korea-Kriegs (1950-53) und andere Zugeständnisse im Streit über sein Atomwaffenprogramm. Wenn Nordkorea von "korrespondierenden Maßnahmen" spreche, beziehe sich das auch auf eine Erklärung zum Kriegsende, sagte Südkoreas Atomunterhändler Lee Do Hoon am Donnerstag.

"Es gibt Dinge, die Nordkorea erwartet", fügte er mit Blick auf die Vereinbarungen beim innerkoreanischen Gipfeltreffen in Pjöngjang in dieser Woche, hinzu, ohne weitere Details zu nennen. Im Mittelpunkt des Gipfels stehen der Abbau des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms sowie eine Friedenslösung zwischen beiden Nachbarstaaten, die sich seit dem Ende des Korea-Krieges 1953 völkerrechtlich noch im Kriegszustand befinden. Bei seinen Gesprächen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in am Dienstag und Mittwoch hatte Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un seine grundsätzliche Bereitschaft zur Abrüstung bekräftigt. Er ließ aber weiter offen, wann und wie sein Atomwaffen- und Raketenarsenal abgebaut werden kann.

In einer gemeinsamen Erklärung bot Kim auch an, die wichtigste nordkoreanische Atomanlage Yongbyon abzubauen. Dies machte er allerdings von einem nicht näher definierten Entgegenkommen der USA abhängig. Eine Erklärung zum Kriegsende wird dabei als Teil der Forderungen Kims nach Sicherheiten von den USA gesehen. Bei ihrem ersten Gipfel im April hatten sich Kim und Moon auch darauf geeinigt, zusammen mit den USA oder zu viert mit China auf eine solche Erklärung hinzuarbeiten.

(APA)