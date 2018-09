Parlamentswahl ohne Parteien im Kleinstaat eSwatini

In eSwatini, dem ehemaligen Swasiland, ist am Freitag ein neues Parlament gewählt worden. Die rund 530.000 Wahlberechtigten sollten 59 der 69 Parlamentsabgeordneten neu wählen. Fast alle Kandidaten sind treue Gefolgsleute von König Mswati III. Er ist einer der letzten absoluten Monarchen Afrikas und ernennt die übrigen zehn Parlamentsabgeordneten direkt - genauso wie seine Minister.

Politische Parteien waren nicht zur Wahl zugelassen, Wahlkampfveranstaltungen und Wahlplakate der Kandidaten gab es kaum. Die Opposition hat die Wahl in dem südafrikanischen Zwergstaat deshalb eine Farce kritisiert.

Regieren ohne Einschränkung

Bis zum Inkrafttreten der Verfassung im Jahr 2005 waren Parteien sogar komplett verboten. Inzwischen sind Versammlungs- und Meinungsfreiheit zwar durch das Grundgesetz garantiert, allerdings nur auf dem Papier.

König Mswati III. regiert den afrikanischen Kleinstaat ohne jegliche Einschränkung und kontrolliert neben Parlament und Regierung auch die Justiz, die Verwaltung und die Sicherheitskräfte. Er verteidigt das spezielle Wahlverfahren als "landestypisch" und Ergebnis der gesellschaftlichen Tradition.

Binnenstaat mit 1,3 Millionen Einwohnern

In diesem Jahr feierte er neben seinem 50. Geburtstag auch den 50. Jahrestag der Unabhängigkeit von Großbritannien. Zu diesem Anlass benannte er sein Land im April überraschend in "Königreich von eSwatini" um. In der Swasi-Sprache bedeutet "eSwatini" so viel wie "Land der Swasi". Der frühere Name stammte aus der Kolonialzeit.

Der kleine Binnenstaat mit 1,3 Millionen Einwohnern liegt zwischen Südafrika und Mosambik. 1968 erhielt er seine Unabhängigkeit von Großbritannien. Im südlichen Afrika haben mehrere Staaten nach der Unabhängigkeit ihren Namen gewechselt. Aus Rhodesien wurde Simbabwe, Njassaland wurde zu Malawi, und Betschuanaland heißt nun Botsuana.