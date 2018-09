Österreichs Staatsspitze entdeckt Afrika

Wien/New York. Ab Montag wird für eine Woche lang New York der Nabel der Welt sein. Mehr als 120 Staats- und Regierungschefs haben sich für die 73. Vollversammlung der Vereinten Nationen angesagt. Österreichs Staatsspitze setzt heuer einen Afrika-Schwerpunkt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz werden in New York gemeinsam die Präsidenten Ruandas (Paul Kagame), Kenias (Uhuru Kenyatta) und Ghanas (Nana Akufo-Addo) treffen. Die Begegnungen dienen der Vorbereitung für den EU-Afrika-Gipfel im Dezember.

Die New Yorker Gespräche von Außenministerin Karin Kneissl werden großteils um den Nahen Osten kreisen. Geplant sind Unterredungen mit den Außenministern Libyens, Tunesiens, Irans und der Palästinenser sowie – an Van der Bellens Seite – mit Jordaniens König Abdullah II. Das Treffen der EU-Außenminister in New York soll sich um Syrien und Libyen drehen. Mit dem US-Chefdiplomaten Pompeo will Kneissl am Rand des Transatlantic Dinner unbedingt auch unter vier Augen sprechen. Ihre Rede vor der Generalversammlung möchte sie in mehreren Sprachen halten. (cu)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.09.2018)