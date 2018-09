Ist nun das Ende der Ära Merkel in Sicht?

Dass Ralph Brinkhaus am Dienstag zum neuen Vorsitzenden der Unions-Bundestagsfraktion gewählt wurde, hat in der Führung der Unionsparteien die Alarmglocken schrillen lassen. Denn nur zwei Tage, nachdem die Parteichefs von CDU, CSU und SPD den Streit um Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen beigelegt hatten, ging es gleich weiter im Krisenmodus - nach der SPD und der CSU traf es diesmal die CDU. Und die Nachbeben der Abwahl des Merkel-Vertrauten Volker Kauder von der Fraktionsspitze könnte noch eine Reihe von heftigen politischen Nachbeben haben.

Die meisten Kommentatoren urteilen, dass die Kauder-Niederlage vor allem für die Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel ein schwerer Schlag war. Immerhin verliert Merkel einen Vertrauten, der seit Beginn ihrer Amtszeit als Kanzlerin an ihrer Seite stand - und dessen Wiederwahl sie ausdrücklich unterstützt hatte. Sie selbst sprach am Dienstag von einer "Niederlage". Schon das schlechte Bundestagswahlergebnis hatte eine Debatte über die Nach-Merkel-Zeit ausgelöst. Nun rückt diese Frage noch stärker ins Zentrum der Debatten.

Das brachten die Reaktionen aus dem konservativen Unionsflügel zum Ausdruck. "Mit dem heutigen Tag hat die Merkel-Dämmerung unwiderruflich begonnen", erklärte der Vorsitzende der Werteunion, Alexander Mitsch, am Dienstag. Der Sieg von Brinkhaus zeige, "wie groß sogar in der bisher sehr folgsamen Fraktion der Wunsch nach einem inhaltlichen und personellen Neuanfang an der Spitze ist." Merkel müsse ihren bisherigen Kurs, vor allem in der Asylpolitik ändern.

Abwahl beim Parteitag im Dezember?

Denn gerade weil die Entscheidung für Brinkhaus gegen Merkels ausdrücklichen Willen getroffen wurde, richten sich nun alle Blicke auf den CDU-Bundesparteitag im Dezember: Dann steht für Merkel nach 18 Jahren an der Spitze der CDU die Wiederwahl als Parteivorsitzende an. Und seit Dienstagnachmittag gilt als wenig vorhersehbar, wie das Ergebnis ausfallen wird.

Quasi als Kollateralschaden hat die Abwahl Kauders auch die CSU-Politiker Horst Seehofer und Bayerns Landeshauptmann Alexander Dobrindt getroffen. Beide hatten sich ebenso wie Merkel kurz vor der Wahl ausdrücklich für die Wiederwahl Kauders ausgesprochen, der in der bayerischen CSU-Landesgruppe jedoch schon wegen seiner Haltung in der Flüchtlingsfrage auf Skepsis stieß. Die CSU-Landesgruppe dürfte in der geheimen Wahl anders als in früheren Jahren nicht mehr als Block aufgetreten seien. Und schon beim Grenz-Streit mit der CDU im Juli hatten sich Risse in dem einst monolithischen Block der Landesgruppe gezeigt.

Brinkhaus, Hardliner in EU-Fragen

Sympathie genießt Brinkhaus bei den Konservativen in der CDU/CSU auch wegen seiner Kritik an den Europa-Vorschlägen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Mit Brinkhaus dürfte der im Koalitionsvertrag versprochen "Aufbruch" in der Europapolitik vollends beendet werden, fürchtet man jetzt beim Koalitionspartner SPD. Allerdings: Brinkhaus gilt nicht als echter Europa-Skeptiker - eher als harter Haushälter auch in EU-Fragen.

Auch die FDP geht nun davon aus, dass die überraschende Wahl von Brinkhaus die Politik der Bundesregierung massiv beeinflussen wird. "Die Unionsfraktion will einfach nicht nur die Erfüllungsgehilfin des Kanzleramtes sein", sagte FDP-Chef Christian Lindner am Dienstag in Berlin. "Deshalb hat das weitreichende Auswirkungen auf die Politik der Bundesregierung, auch die Autorität der Kanzlerin." Mit Blick auf Kanzlerin Angela Merkel erklärte er: "Das ist ein Signal der Erneuerung und der Endzeit der Ära Merkel zugleich." Neuwahlen halte er aber für nicht wahrscheinlich.

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hält die Union nach der Wahl von Brinkhaus für "zutiefst gespalten". Die Entscheidung für Brinkhaus und die Abwahl des von Merkel unterstützten Kauder seien ein "Ausdruck für ganz viele ungelöste Konflikte", sagte Hofreiter am Dienstag im Fernsehsender Phoenix. Die Union sei "nicht mehr in der Lage, vernünftig zusammenzuarbeiten", und "kaum mehr regierungsfähig".

(APA/Reuters/AFP)