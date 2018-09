Deutschland und Saudi-Arabien beendeten diplomatische Krise

Deutschland und Saudi-Arabien haben ihre diplomatische Krise überwunden. Der saudi-arabische Botschafter wird nach zehnmonatiger Abwesenheit nach Berlin zurückkehren, wie am Rande der UNO-Generaldebatte in New York aus diplomatischen Kreisen verlautete.

Die Krise war im November 2017 durch Äußerungen des damaligen deutschen Außenministers Sigmar Gabriel ausgelöst worden, der Riad mit kritischen Äußerungen zur Libanon-Politik verärgert hatte.

Amtsnachfolger Heiko Maas bekundete nun bei einem Treffen mit seinem saudi-arabischen Kollegen Adel al-Jubeir in New York Bedauern über die entstandene Belastung der Beziehungen. "Wir bedauern aufrichtig", dass die Kommunikation der deutschen Regierung gegenüber Riad nicht klarer gewesen sei und Missverständnisse entstanden seien.

Einladung für Deutschland

Al-Jubeir lud Maas zu einem Besuch im Königreich "zur frühesten Gelegenheit" ein. Dabei solle eine "neue Phase der Kooperation auf allen Gebieten" eröffnet werden.

Gabriel hatte im November 2017 von einer "brandgefährlichen Entwicklung im Libanon" gesprochen und - ohne Saudi-Arabien direkt zu nennen - "politisches Abenteurertum" in der Region angeprangert. Er mahnte damals, dass der zurückgetretene libanesische Regierungschef Saad Hariri nicht gegen seinen Willen in Saudi-Arabien festgehalten werden dürfe. Die Regierung des Königreichs warf Gabriel daraufhin "gefährliche Erklärungen" vor und zog ihren Botschafter ab.

