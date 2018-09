Ungarn: Orban droht Anzeige wegen Gratisflug im Privatjet

Die linksliberale Oppositionspartei Parbeszed (Dialog) will den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban anzeigen, weil er unentgeltliche Flugreisen im Privatjet eines von Regierungsaufträgen abhängigen Geschäftsmannes angenommen hat. Es bestehe der Verdacht auf Bestechlichkeit im Amt, teilte die Partei in der Nacht auf Mittwoch mit.

Zugleich beantrage man die Aufhebung der strafrechtlichen Immunität Orbans durch den zuständigen Parlamentsausschuss, hieß es weiter. Am Montag hatte das Aufdeckungsportal "atlatszo.hu" berichtet, dass Orban im letzten Juli an Bord eines in Österreich registrierten Privatjets zu einem Champions-League-Match des ungarischen Fußballvereins MOL Vidi FC nach Bulgarien geflogen war.

Ein Sprecher Orbans bestätigte daraufhin, dass der Oligarch Istvan Garancsi für die Kosten des Fluges aufgekommen war. Dem Bericht zufolge betragen die Kosten für das genutzte Flugzeug vom Typ Bombardier Global 6000 4200 bis 8500 Euro pro Stunde.

Orban ist fußballbegeistert

Garancsi ist der Eigentümer des in Szekesfehervar (70 Kilometer südwestlich von Budapest) ansässigen Spitzenklubs MOL Vidi FC (ehemals Videoton FC). Zugleich ist er Besitzer eines Unternehmensimperiums, das vor allem im Baubereich tätig ist und nahezu ausschließlich von staatlichen Aufträgen lebt. Diese werden häufig von der EU finanziert.

Orban gilt als fußballbegeistert. Er ist in Szekesfehervar (Stuhlweißenburg) geboren und dort ins Gymnasium gegangen. In dem nahe gelegenen Dorf Felcsut, in dem er aufgewachsen ist, ließ er ein eigenes Fußball-Stadion errichten.

(APA/dpa)