Deutschland reduzierte seine Schulden um 46 Milliarden

Wien. Die positive Budgetnachricht kommt dieser Tage ein weiteres Mal aus Deutschland: Mit Rückenwind der guten Konjunktur konnte das größte Euro-Teilnehmerland seine Gesamtschulden im ersten Halbjahr 2018 um 46,5 Milliarden Euro senken. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mit. „Der Schuldenabbau fand auf allen Ebenen des öffentlichen Gesamthaushalts statt“, hieß es in der Aussendung. Grund sei die gute wirtschaftliche Entwicklung, die das Steuer- und Abgabenaufkommen steigere. Zudem entlasteten niedrige Zinsen den Haushalt.

Insgesamt ist Deutschland allerdings nach wie vor mit 1,93 Billionen Euro verschuldet. Der Bund und die Länder reduzierten ihre Schulden in ähnlicher Höhe von je 21 Milliarden Euro, den Rest sparten die Kommunen ein.

Insgesamt profitieren mehrere mitteleuropäische Länder – darunter auch Österreich – von der guten Konjunkturentwicklung der letzten zwei Jahre. Deutschland senkte seine Gesamtverschuldung von 68,2 Prozent des BNP im Jahr 2016 auf nunmehr 60,2 Prozent. Es dürfte im kommenden Jahr damit die vorgegebene Schwelle des Euro-Stabilitätspakts von 60 Prozent unterschreiten. Der Pakt sieht vor, dass die Teilnehmerstaaten langfristig ihren Haushalt sanieren. Mittelfristiges Ziel ist eine Gesamtverschuldung von unter 60 Prozent des BNP.

Ähnlich positiv wie Deutschland entwickelten sich die Niederlande, deren Verschuldung im gleichen Zeitraum von 61,8 Prozent auf 53,5 sank. Österreich wird noch einige Jahre brauchen, um die Vorgabe des Stabilitätspakts zu erfüllen. Die Gesamtverschuldung reduzierte sich von 84,6 Prozent des BNP im Jahr 2016 mittlerweile aber immerhin auf 74,8 Prozent.

Alle Euro-Länder zusammen weisen laut Berechnung der Europäischen Kommission dieses Jahr eine Verschuldung von 86,5 Prozent der Wirtschaftsleistung auf. (ag./wb)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.09.2018)