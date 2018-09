Grenzgänger jenseits der Pyrenäen

Barcelona/Paris. „Ich war immer stolz darauf, in Barcelona geboren zu sein“, sagt der Mann, der von 2014 bis 2016 unter Frankreichs sozialistischem Staatschef, François Hollande, in Paris als Regierungschef amtiert hatte. Er fühle sich als Katalane, Spanier, Franzose und Europäer, sagt Manuel Valls. Nun will der 56-jährige Weltbürger, Sohn eines katalanischen Malers und einer Italo-Schweizer Mutter, der in Paris aufwuchs und in Frankreich lange auch als Bürgermeister, Abgeordneter und Innenminister tätig gewesen war, zurück in seine Heimatstadt Barcelona: um dort nämlich Bürgermeister zu werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.09.2018)