Italiens Innenminister Salvini bremst Wiens Frontex-Pläne

Wien/Rom. Nach einem heißen Sommer droht zwischen der populistischen Regierung in Rom und Brüssel ein hitziger Herbst. Donnerstagabend wurde in Italiens Regierungskoalition heftig gestritten, wie viel das hoch verschuldete Euroland wirklich ausgeben darf. Während die rechte Lega und die populistischen „Grillini“ auf die Umsetzung ihrer teuren Wahlversprechen pochten, forderte der unabhängige Wirtschaftsminister, Giovanni Tria, eine Weiterführung des Sparkurses.



Rücktrittsgerüchte dementierte er im Lauf des Tages, doch er stand unter gewaltigem Druck. Experten warnen, dass bei zu hohen italienischen Ausgaben die Stabilität der Eurozone in Gefahr geraten könnte. Aber auch in Fragen der Migration droht Rom weiter auf Konfrontationskurs mit Brüssel und den EU-Partnern zu gehen: Das machte Italiens Innenminister und Vizepremier, Matteo Salvini, im Interview mit der „Presse“ deutlich.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.09.2018)