China erbost über Trumps Vorwürfe

Peking. Mit unverhohlenem Ärger hat China auf die Vorwürfe von US-Präsident Donald Trump reagiert, wonach Peking sich in den Wahlkampf für die Kongresswahlen im November einmische. Das chinesische Außenministerium sprach am Donnerstag von „Verleumdung“ und „erfundenen“ Anschuldigungen. „Wir raten den Vereinigten Staaten, mit dieser unaufhörlichen Kritik und dieser Verleumdung aufzuhören“, sagte ein Sprecher. Alles andere schade den bilateralen Beziehungen und den grundlegendsten Interessen beider Länder.

Die bilateralen Beziehungen zwischen Washington und Peking befinden sich durch den Handelskrieg zwischen den beiden größten Volkswirtschaften ohnehin am Tiefpunkt. In seiner Rede im UNO-Sicherheitsrat hat Trump am Mittwoch den Vorwurf der Wahleinmischung erhoben. „Bedauerlicherweise haben wir herausgefunden, dass China versucht hat, gegen meine Regierung bei den im November bevorstehenden Wahlen 2018 zu intervenieren“, sagte Trump.

„Beweisfotos“ auf Twitter

Um sein Argument zu untermauern, veröffentlichte der Präsident später auf Twitter Fotos von Sonderseiten der „China Daily“, die das chinesische Blatt in der Zeitung „Des Moines Register“ in Iowa wie Anzeigen gekauft hatte. Darin wurde Trumps Handelspolitik kritisiert. Trump sprach von „Propaganda“ durch die von staatlicher Seite finanzierte chinesische Zeitung. Ein ranghoher US-Regierungsmitarbeiter erklärte, die USA seien auch besorgt darüber, dass China mit Strafzöllen Bundesstaaten ins Visier nehme, die für Trump gestimmt hätten. Peking arbeite zudem daran, Politiker, Künstler und andere in den USA zu belohnen, die China unterstützten. Kritiker Chinas würden hingegen bestraft. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.09.2018)