Erdogan in Berlin: "Von Normalisierung weit entfernt"

Mit harscher Kritik und der Forderung nach einer Abkehr von seinem autoritären Kurs ist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zu seinem umstrittenen Staatsbesuch in Deutschland empfangen worden. Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dämpfte überzogene Erwartungen und sagte: "Dieser Besuch ist kein Ausdruck von Normalisierung. Davon sind wir weit entfernt. Aber er könnte ein Anfang sein." Weiters betonte Steinmeier: "Wir können und werden den Druck auf Medien, Justiz und Gewerkschaften nicht akzeptieren." Nur bei einer Verbesserung dieser Bedingungen könne sich die Türkei Hoffnung auf wieder engere Beziehungen zur EU machen.

Der Empfang dürfte - zumindest seiner Kulisse zufolge - der eisigen Stimmung zum Trotz prächtig ausfallen: So empfängt Steinmeier Erdogan heute mit militärischen Ehren. Später steht ein Mittagessen mit Kanzlerin Angela Merkel und abends ein Staatsbankett im Schloss Bellevue auf der Agenda. Zahlreiche Oppositionspolitiker haben ihre Teilnahme an dem Bankett aus Protest gegen Erdogan abgesagt. "Mit einem solchen Mann sollte man nicht feierlich dinieren", sagte etwa Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht. "Es ist völlig absurd, jemanden, der im eigenen Land die Demokratie abbaut und eine islamistische Diktatur errichtet, mit dem roten Teppich und allen Ehren zu empfangen. Damit stärkt man Erdogan den Rücken."

Nicht so der ehemalige Grünen-Chef Cem Özdemir, der darin einen Protestauftritt sieht, wie er vorab kundtat: "Er muss mich, der für die Kritik an seiner autoritären Politik steht, sehen und aushalten."

Aushalten müssen wird Erdogan auch einige Protestaktionen: In Berlin sind mehrere Demonstrationen angekündigt, die sich vor allem gegen die Inhaftierung von Journalisten und Regimegegnern in der Türkei wenden. Wie die "Tagesschau" Donnerstagabend berichtete, demonstrierten am Flughafen bereits etliche Mitglieder der Organisation "Reporter ohne Grenzen" unter dem Motto "Herr Erdogan landet in Berlin, in der Türkei landen Journalisten im Gefängnis". Die Aktivisten wollten "schon bei der Ankunft klarmachen, dass wir nicht wegschauen", sagte der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, Christian Mihr. Für die kommenden Tage sind weitere Aktionen geplant.

Merkel will mehr wirtschaftliche Kooperation mit Türkei

Deutschlands Kanzlerin Merkel gab sich vor ihrem Zusammentreffen mit Erdogan ebenfalls unterkühlt: Sie schloss deutsche Finanzhilfen für die Türkei aus und betonte: Es müssten jetzt "kluge Verbindungen" gefunden werden, damit die Türkei ein stabiles Land bleibe. Dabei denke sich nicht an ökonomische Hilfen, aber eine wirtschaftliche Zusammenarbeit, sagte die CDU-Chefin am Donnerstagabend bei einer Interviewveranstaltung der "Augsburger Allgemeinen".

Weiters unterstrich Merkel, dass sie mit Erdogan in Berlin auch Kritisches zu besprechen habe. "Die Lage der Menschenrechte ist nicht so, wie ich mir das vorstelle."

(APA/dpa/AFP/Reuters/Red.)