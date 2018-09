"WeToo": Neuseelands Premierministerin konterkariert Trump in UN-Rede

Der Unterschied könnte kaum größer sein: Einerseits US-Präsident Donald Trump. Er erntete bei seiner Rede vor der UN-Generalversammlung in New York von den Staats- und Regierungsspitzen Gelächter, als er erklärte, dass in der Geschichte Amerikas noch keine Regierung innen- und außenpolitisch so erfolgreich gewesen sei, wie seine. Andererseits die neuseländische Premierministerin Jacinda Ardern.

Sie positionierte sich bei ihrer Rede vor dem UN-Plenum indirekt gegen Trump und dessen "America First"-Politik - und erntete dafür tosenden Applaus. "Wir können unser Umfeld nutzen, um das namenlose, gesichtlose 'Andere' zu beschuldigen, um das Gefühl der Unsicherheit zu stärken, um uns in immer höhere Ebenen des Isolationismus zurückzuziehen", sagte sie. "Oder wir können unsere Probleme anerkennen und versuchen, sie zu lösen."

Ardern appellierte am Donnerstag an eine Rückbesinnung auf den Multilateralismus. Die UNO habe großes Potenzial, die internationale Gemeinschaft wieder zu einen, meinte sie. "Wir müssen unseren gemeinsamen Glauben an den Nutzen statt an den Schaden von Vernetzung wiedererlangen", sagte die 39-Jährige.

Außerdem appellierte sie in ihrer Rede für den Klimaschutz - und beendete ihre Ansprache mit einem Aufruf für mehr Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Welt. "Statt MeToo muss es WeToo heißen", meinte Ardern in Anspielung auf die weltweite Solidaritätskampagne gegen sexuelle Übergriffe und sexuelle Belästigung. "Wir sitzen alle im selben Boot."

Schon zu Beginn der Woche hatte Ardern mit ihrem modernen Zugang zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie für ein großes Medienecho gesorgt: Sie hatte ihre drei Monate alte Tochter Neve in die UN-Vollversammlung mitgebracht - als erste Politikerin in der Geschichte der Vereinten Nationen.

