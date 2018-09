Eklat um Erdogans Pressekonferenz in Deutschland

Freitagfrüh rollte der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unter Fanfarengetöse den roten Teppich für seinen Staatsgast aus: den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Steinmeier empfing seinen türkischen Konterpart vor dem Schloss Bellevue mit militärischen Ehren - so wie es Erdogan sich gewunschen hatte. Dabei setzten beide Politiker betont ernste Mienen auf. Denn die Einladungspolitik der deutschen Staatsspitze hatte zu massiven Protesten in Deutschland geführt.

Der türkische Präsident ist unter anderem nach Attacken auf die deutsche Regierung und Verstößen gegen Menschenrechte heftig umstritten. So wollen bei zahlreichen Kundgebungen in Berlin tausende Menschen gegen den umstrittenen Staatsgast demonstrieren. Aus Protest sagten auch viele Oppositionspolitiker die Teilnahme an dem offiziellen Staatsbankett mit Steinmeier heute Abend im Schloss Bellevue ab.

Dass die Gräben zwischen den beiden Staaten tief sind, bewies auch die Atmosphäre der Gespräche zwischen den beiden Staatschefs Freitagvormittag. Die Stimmung sei "ernst" gewesen, hieß es. So waren es auch die Themen: Steinmeier habe bei dem 75-minütigen Gespräch die Lage politischer Gefangener in der Türkei, die Presse- und Meinungsfreiheit und Fragen der Rechtsstaatlichkeit angesprochen.

Erdogan machte Druck auf Regierung

Für einen Eklat sorgte die Drohung Erdogans, die gemeinsame Pressekonferenz mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel abzusagen. Denn der im deutschen Exil lebende türkische Journalist Can Dündar hatte angekündigt, an der Konferenz teilnehmen zu wollen, um den türkischen Präsidenten mit Fragen zu inhaftierten Kollegen in der Türkei zu konfrontieren. Erdogan dürfte massiven Druck auf die deutsche Regierung gemacht haben, dass Dündar nicht zur Pressekonferenz erscheine.

"Die türkische Seite hat ein Auslieferungsersuchen für Dündar laufen - da käme also jemand zur Pressekonferenz mit dem Präsidenten, der in der Türkei als Straftäter gesucht wird", hieß es aus dem Umfeld des Präsidenten. Das wäre eine starke Konfrontation. Letztlich zog der ehemalige Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung "Cumhuriyet" seine Teilnahme selbst zurück.

Der 57-Jährige war 2016 wegen Verrats zu fünf Jahren und zehn Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden und lebt deswegen seit mehr als zwei Jahren in Deutschland im Exil.

Türkei fordert Auslieferung von 69 "Terroristen"

Dündar steht auch auf einer "Terrorliste" mit 69 Namen, die der deutschen Kanzlerin vor ihrem Gespräch mit Erdogan übergeben worden sein soll, berichtete die regierungsnahe türkische Zeitung "Yeni Akit". Außer Dündar sollen sich darin auch andere Personen finden, die in der Türkei wegen Terrorismus gesucht werden und in Deutschland Zuflucht gefunden hätten, so wie etwa Akademiker oder mutmaßliche Putschisten. Ankara fordere die Auslieferung der Personen.

Erdogan strebt mit seinem Besuch in Deutschland eine Normalisierung der Beziehungen mit dem wichtigen Handelspartner an. Denn die türkische Wirtschaft steht nach dem Verfall der Lira und den von den USA verhängten Sanktionen wegen des Streits um die Inhaftierung des US-Pastors Andrew Brunson unter Druck. Aber auch Berlin hat Interessen, die Beziehungen wieder zu kitten. Es hofft, Erdogan mit freundlichen Gesten von seinem harschen, autoritären Kurs abbringen zu können.

>>> Bericht in der "Bild".

(APA/dpa/red.)