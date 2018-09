Harte Bandagen: Jeder gegen jeden beim Tory-Parteitag

London. Theresa May hat keine Chance. Die britische Premierministerin geht morgen, Sonntag, unter Beschuss von allen Seiten in den Parteitag ihrer Konservativen. In den eigenen Reihen gibt es militanten Widerstand gegen ihren kurz „Chequers“ titulierten Brexit-Plan: „Chequers ist so tot wie der Dodo“, ein im 17. Jahrhundert ausgestorbener Vogel, sagt etwa der Abgeordnete Mike Penning, der vor zwei Jahren noch federführend an Mays Aufstieg zur Regierungschefin beteiligt gewesen ist.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.09.2018)