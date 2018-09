USA: Das historische Hearing und seine Folgen

New York. Am Tag nach dem Senatshearing für die Geschichtsbücher kochten in den USA immer noch die Emotionen hoch. Ob man nun hinter Brett Kavanaugh steht, der von Donald Trump für das Höchstgericht nominiert wurde, oder hinter Christine Blasey Ford, die den Juristen der sexuellen Nötigung bezichtigt: Keinen lässt die Causa kalt. Jeder ist sich bewusst, dass die tränenreichen Auftritte im Kongress die US-Gesellschaft noch jahrelang prägen werden.

Was in jenem Sommer vor 36 Jahren genau passiert ist, wird sich wohl nicht genau herausfinden lassen. Blasey Ford ist sich sicher, dass der damalige Teenager Kavanaugh bei einer Party über sie herfiel, ihr den Mund zuhielt und versuchte, ihr die Kleider vom Leib zu reißen. Der nun verheiratete Jurist und Vater zweier Töchter behauptet felsenfest, nicht einmal anwesend gewesen zu sein. Während der achtstündigen, höchst emotionalen Anhörung erlaubte sich keiner einen entscheidenden Fehler. Die USA sind in ihrer Meinung zu dem Fall nach wie vor gespalten.

Hauchdünne Mehrheit

Nun liegt es am Senat, über das Schicksal Kavanaughs abzustimmen, und viel deutet darauf hin, dass ihn die Kammer bestätigen wird. Der Rechtsausschuss empfahl am Freitag, für den 53-jährigen Richter zu stimmen. Senatsführer Mitch McConnell will schon in wenigen Tagen eine Entscheidung herbeiführen. Auch der Republikaner Jeff Flake aus Arizona, der als Zünglein an der Waage galt, sprach sich letztlich für Kavanaugh aus. Bis zum Schluss hatte er gezögert, noch unmittelbar vor der Abstimmung sagte er: „Wir können uns leider nicht sicher sein.“

Die Republikaner halten im Senat eine hauchdünne Mehrheit von 51 zu 49 Stimmen. Zumindest zwei Konservative, Susan Collins und Lisa Murkowski, waren noch unentschieden. Auf demokratischer Seite überlegten noch drei Senatoren – jene, die im Vorjahr für den konservativen Höchstrichter Neil Gorsuch gestimmt hatten –, Kavanaugh möglicherweise ihre Stimme zu geben. Im Falle eines Patts von 50 zu 50 würde Vizepräsident Mike Pence die entscheidende Stimme zukommen.

Politikum im Wahlkampf

Wenige Wochen vor den Kongresswahlen im November ist die Affäre um Kavanaugh längst zu einem Politikum geworden. Die Demokraten werfen den Republikanern vor, den konservativen Juristen mit allen Mitteln durchboxen zu wollen. Sie fordern eine Untersuchung der Vorwürfe durch das FBI. Diese würde wochen-, wenn nicht monatelang dauern und müsste von Trump angeordnet werden. Der Präsident hat sich dagegen ausgesprochen und beruft sich darauf, dass die Behörde Kavanaugh bereits mehrfach überprüft habe.

Die Republikaner wiederum beschuldigen die Demokraten, den Prozess bewusst zu verzögern, um die Entscheidung bis nach der Wahl hinauszuschieben. Sollte sich das Kräfteverhältnis im Senat drehen, könnten die Demokraten Kavanaugh verhindern. Trump müsste einen neuen Höchstrichter nominieren.

Die Affäre Kavanaugh, seit Wochen Gesprächsthema Nummer eins, hat die USA in ihrem Fundament erschüttert. Es geht nicht nur um die Nominierung eines Höchstrichters, sondern auch um den Druck an Eliteschulen, Trinkspiele von Teenagern und die Debatte, wie sexuelle Übergriffe generell besser verhindert werden können.

Auch wenn Kavanaugh bestätigt werden sollte, wird das Thema nicht vom Tisch sein. Als einer von neun auf Lebenszeit ernannten Höchstrichtern würde der Jurist die gesellschaftliche Entwicklung der USA über Jahrzehnte mitbestimmen. Nach Krieg oder Frieden, so Trump, sei die Nominierung für den Supreme Court die wichtigste Entscheidung eines Präsidenten.

AUF EINEN BLICK Fall Kavanaugh. Der Justizausschuss des Senats schloss das Hearing von Brett Kavanaugh, dem umstrittenen republikanischen Kandidaten für den Obersten Gerichtshof, ab. Die republikanische Mehrheit wollte eine Abstimmung im Plenum des Senats kommende Woche empfehlen, die demokratische Minderheit plädierte für eine Verschiebung. Sie wollte weitere Zeugen hören, um die Aussage von Christine Blasey Ford zu stützen, die Kavanaugh eine versuchte Vergewaltigung in Highschool-Zeiten vorwirft.

