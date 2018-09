Nordkoreas Außenminister: Keine Abrüstung ohne mehr Vertrauen in USA

Ohne gesteigertes gegenseitiges Vertrauen will Nordkorea "auf keinen Fall" mit dem Abbau seines nuklearen Arsenals beginnen. Das sagte der Außenminister des Landes, Ri Yong-ho, am Samstag in einer Rede vor den Vereinten Nationen in New York.

Das Treffen zwischen Donald Trump und Kim Jong-un in Singapur sei zwar historisch gewesen, aber vor Inkrafttreten der Verhandlungsergebnisse gelte es nun, mehr Vertrauen aufzubauen. "Ohne jedes Vertrauen in die USA gibt es keinen Glauben an unsere nationale Sicherheit und unter solchen Umständen werden wir auf keinen Fall einseitig mit einer Abrüstung beginnen", sagte Ri.

Nordkorea hatte im Laufe des Jahres zwar angedeutet, sein Atomprogramm möglicherweise einzustellen, aber seit dem Treffen im Juni hat es keinen nennenswerten Fortschritt gegeben. Es gibt jedoch Pläne für einen Besuch von US-Außenminister Mike Pompeo in Nordkorea im Oktober. Dabei will er ein zweites Treffen von Trump und Kim vorbereiten.

