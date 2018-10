Großbritannien beendet Diskriminierung heterosexueller Paare

Die in Großbritannien bisher Homosexuellen vorbehaltenen eingetragenen Partnerschaften sollen bald auch heterosexuellen Paaren möglich sein. Wie die konservative Premierministerin Theresa May am Dienstag mitteilte, ist eine entsprechende Gesetzesänderung vorgesehen.

Damit solle das "Ungleichgewicht" zwischen homo- und heterosexuellen Paaren "korrigiert" werden. Die Ausweitung der eingetragenen Partnerschaften solle allen Paaren - ob gleichgeschlechtlich oder nicht - "dieselben Möglichkeiten im Leben" bieten.

Oberstes Gericht drängte zu Entscheidung

Das Oberste Gericht in Großbritannien hatte im Juni entschieden, dass das Gesetz aus dem Jahr 2004, wonach es nur gleichgeschlechtliche eingetragene Partnerschaften gibt, gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstößt.

Im Vereinigten Königreich leben mehr als 3,3 Millionen unverheiratete Paare unter einem Dach. Etwa die Hälfte von ihnen haben Kinder. Sie sind rechtlich weniger gut gestellt als eingetragene Partnerschaften oder Ehen - etwa bei Steuervergünstigungen oder Erbschaften.

Die Gesetzesänderung betrifft England und Wales. Die schottische Regierung hat vergangene Woche eine öffentliche Befragung zur Ausweitung der eingetragenen Partnerschaften auf Menschen unterschiedlichen Geschlechts gestartet. Nach dem Ende der Befragung am 21. Dezember will sie eine Entscheidung treffen. Gleichgeschlechtliche Ehen sind seit Ende 2014 in Großbritannien erlaubt.

