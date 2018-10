Großbritannien: Johnson fordert May offen heraus

London. Der frühere britische Außenminister Boris Johnson fordert Premierministerin Theresa May direkt heraus. In einer mit Hochspannung erwarteten Rede am Rande des Parteitags der Tories in Birmingham positionierte sich Johnson am Dienstag als Gralshüter der Konservativen: „Wir dürfen niemals unseren Glauben an Wettbewerb und Märkte verlieren.“ Damit positionierte sich Johnson gezielt als Gegenspieler zu Premierministerin May, die zu Beginn ihrer Amtszeit vor zwei Jahren über das „schreiende Unrecht, das unser System manchen Menschen zufügt“ geklagt hatte. May ließ ihren Worten für mehr soziale Gerechtigkeit wenige Taten folgen, gibt sich aber weiterhin als „mitfühlende Konservative“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.10.2018)