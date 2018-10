Warum Trump heuer sicher nicht den Nobelpreis gewinnt

Wien/Oslo. Donald Trumps Lieblingssender Fox News rührte vor rund zwei Wochen noch einmal kräftig die Werbetrommel. In einer langen Kolumne führte der Analyst des stockkonservativen Thinktanks Center for the National Interest, Harry Kazianis, aus, warum der US–Präsident für seine Dialogversuche mit Nordkoreas Kim Jong-un doch noch den Friedensnobelpreis bekommen könnte. Wenn Trump erreiche, dass Nordkorea seine Atomwaffen aufgebe, dann habe er die Auszeichnung wahrlich verdient.

In diesem Jahr allerdings wird der Mann im Weißen Haus leer ausgehen – das steht bereits fest, obwohl das Nobelkomitee erst am Freitag das Geheimnis lüftet. Die im Frühjahr breit berichtete Nominierung Trumps erwies sich als Fälschung. Nur ein ausgesuchter Kreis an Amtsträgern und Polit-Experten kann überhaupt Personen vorschlagen – und der Unterzeichner bestritt bei einer Überprüfung, Trump genannt zu haben. Nun ist der US-Präsident nach seinem Treffen mit Kim Jong-un im Juni zwar tatsächlich nominiert worden, aber erst für 2019. Die Frist für heuer war da schon abgelaufen.

Statt des nordkoreanischen Machthabers und des US-Staatschefs gelten nun Kim und sein südkoreanischer Amtskollege Moon Jae-in als mögliche Anwärter. Die beiden Staatsmänner wollen dauerhaft Frieden schließen und die atomare Abrüstung auf der Koreanischen Halbinsel vorantreiben. Bisher beschränken sich die Erfolge dieser Annäherung allerdings weitgehend auf Absichtserklärungen. Viele Experten glauben deshalb nicht, dass Kim und Moon am Freitag die strahlenden Sieger sein werden – zumal der Diktator aus Pjöngjang schwerste Verbrechen am eigenen Volk begangen haben soll.

Als ein deutlich vielversprechenderer Kandidat gilt da schon Äthiopiens neuer Ministerpräsident Abiy Ahmed, der die langjährige Feindschaft mit dem Nachbarland Eritrea plötzlich beendet und im Juli Frieden geschlossen hat. Allerdings könnten Formalitäten ihm einen Strich durch die Rechnung machen: Üblicherweise müssen alle Friedenspreis-Anwärter bis zum 31. Jänner nominiert worden sein. Abiy Ahmed wurde aber erst Anfang April dieses Jahres zum neuen Regierungschef gewählt.

Sie zählt zu den Kandidaten: Die Jesidin Nadia Murad. – (c) APA/AUSSENMINISTERIUM/DRAGAN TATIC

Renommierte norwegische Nobelpreis-Experten tippen deshalb auf andere Preisträger. Henrik Urdal vom Osloer Friedensforschungsinstitut (Prio) hat auf seiner Top-Five-Liste das Welternährungsprogramm (WFP) an die erste Stelle gesetzt. Ob in blutigen Kriegen wie in Syrien oder Jemen, ob bei Flüchtlingskrisen wie in Kenia oder Burma – die UN-Organisation sei omnipräsent, schreibt er. „In einer Situation zunehmender Sorge über eine globale Polarisierung würde ein Friedenspreis für das WFP die Notwendigkeit signalisieren, verstärkt auf multilaterale Lösungen für die weltweit dringendsten Probleme zu setzen.“

Ein Jahr nach dem Start der #MeToo-Debatte und zehn Jahre nach Verabschiedung der UN-Resolution 1820 sieht Urdal aber auch sexuelle Gewalt als ein mögliches Thema für den Preis. So gelten für ihn der kongolesische Gynäkologe Denis Mukwege, der Opfer sexueller Gewalt behandelt, die einst vom IS verschleppte Jesidin und Aktivistin Nadia Murad sowie #MeToo-Gründerin Tarana Burke als Favoriten.

Hoch handelt der Experte auch die Organisationen SOS Méditerranée, Ärzte ohne Grenzen und das International Rescue Committee, die Flüchtlingen im Mittelmeer helfen; ebenso den Anti-Korruptionskampf der Nigerianerin Oby Ezekwesili, die Transparency International mitbegründete, sowie Kämpfer für die Pressefreiheit wie Reporter ohne Grenzen oder die türkische Zeitung „Cumhuriyet“ mit Ex-Chefredakteur Can Dündar.

Die Liste ist lang. Das Nobelkomitee muss die Preisträger aus 331 Kandidaten auswählen. Gut möglich, dass eine Person oder Organisation zum Zug kommt, die bisher nicht heiß gehandelt wird. Allerdings rechnen die meisten Beobachter damit, dass der oder die Preisträger weitgehend unumstritten sein werden. Nicht so wie 2009 US-Präsident Barack Obama oder die derzeit stark kritisierte Burmesin Aung San Suu Kyi.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.10.2018)