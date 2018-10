Trump soll sein Vermögen mit Steuertricks angehäuft haben

Ist Trump wirklich der "großartige" Geschäftsmann, der Selfmade-Milliardär, für den er sich gerne ausgibt? Der Mann, der mit einem kleinen Kredit seines Vaters ein gigantisches Imperium aus Hotels, Casinos, Fluglinien und Golfplätzen aufbaut? Eine Recherche der "New York Times" wirft Zweifel auf dieses Bild. Über Jahrzehnte - vom Kleinkindalter bis heute - soll Trump Werte aus den Immobiliengeschäften seines Vaters Fred Trump in der Höhe von heute mindestens 413 Millionen Dollar (355,85 Mio. Euro) erhalten haben soll. Von einem "Muster der Täuschung und Verschleierung" spricht die "New York Times".

Und ein Großteil des Vermögens soll Trump angehäuft haben, weil er seinen Eltern bei der Steuervermeidung geholfen habe. Der ehemalige New Yorker Geschäftsmann und seine Geschwister sollen Schenkungs- und Erbschaftssteuer umgangen haben, indem sie eine Scheingesellschaft gegründet und Vermögenswerte bei Steuerbehörden unter Wert deklariert haben. So sollen sie millionenschwere Geschenke der Eltern verschleiert haben.

Denn die Eltern des Präsidenten, Fred und Mary Trump, vermachten ihren Kindern Vermögen im Wert von einer Milliarde Dollar. Nach damaligen Steuersätzen wären laut "New York Times" mindestens 550 Millionen Dollar fällig gewesen. Tatsächlich soll die Familie jedoch nur 52,2 Millionen Dollar an Steuern gezahlt haben.

Trump weigert sich, Steuerpapiere offen zu legen

Noch im Wahlkampf hatte Trump erklärt, er habe sein Immobilien-Imperium allein aufgebaut und als Starthilfe nur einen "sehr kleinen" Kredit seines Vaters erhalten. Seit Amtsantritt weigert er sich, seine Steuerpapiere offen zu legen und bricht damit mit der jahrzehntelangen Praxis früherer US-Präsidenten.

Die "New York Times" beruft sich in ihrem Artikel auf "einen großen Fundus" an vertraulichen Steuererklärungen und Finanzunterlagen - unter anderem auf Interviews mit früheren Angestellten und Beratern Fred Trumps sowie auf mehr als 100.000 Seiten Unterlagen zu den Verflechtungen von dessen Unternehmensimperium. Darunter seien auch 200 Steuererklärungen von Fred Trump. Trumps eigene Steuererklärungen gingen laut "New York Times" nicht in die Recherchen ein.

Anwalt: "In keiner Weise verwickelt"

Trump habe sich auf Anfrage gegenüber der Zeitung nicht äußern wollen. Stattdessen wies sein Anwalt Charles Harder die Darstellung der Zeitung als falsch zurück. "Präsident Trump war praktisch in keiner Weise in diese Sachen verwickelt", sagte Harder der "New York Times". "Um die Angelegenheiten kümmerten sich andere Mitglieder der Trump-Familie." Diese seien keine Experten gewesen und hätten sich auf anerkannte Profis verlassen, um die Einhaltung von Gesetzen voll und ganz zu gewährleisten.

Auch Trumps Bruder, Robert Trump, wies die Vorwürfe gegenüber der "New York Times" zurück. Ebenso die Sprecherin des US-Präsidialamts, Sarah Sanders. Sie erklärte, die US-Steuerbehörde habe die Steuererklärungen vor vielen Jahrzehnten geprüft und unterzeichnet. Die Behörde reagierte auf die Bitte um eine Stellungnahme vorerst nicht.

