Friedensnobelpreis für Kampf gegen sexuelle Gewalt

Der Friedensnobelpreis 2018 geht an den kongolesischen Arzt Denis Mukwege und die irakische Menschenrechtsaktivistin Nadia Murad. Das gab das norwegische Nobelkomitee am Freitag in Oslo bekannt. Beide Preisträger hätten wesentliche Beiträge dazu geleistet, die Aufmerksamkeit der Welt auf derartige Kriegsverbrechen zu lenken, begründete das Nobelkomitee seine Entscheidung. Frauen, die die Hälfte der Bevölkerung darstellten, würden in Kriegszeiten als Waffen benutzt. Es sei eine Vorraussetzung für anhaltenden Frieden, die Täter zur Verantwortung zu ziehen.

Die Jesidin Murad war im Jahr 2014 mehrere Monate lang Gefangene des sogenannten Islamischen Staates im irakischen Mossul. Sie wurde versklavt und von zahlreichen Männern missbraucht und vergewaltigt. Die 25-Jährige ist UNO-Sonderbotschafterin für die Würde der Überlebenden von Menschenhandel – sie ist die Erste, die diese Position innehat. Sie setzt sich von Deutschland aus für die Strafverfolgung von IS-Verbrechen und die Unterstützung der Opfer ein. 2016 erhielt sie für ihre Bemühungen den EU-Menschenrechtspreis.

2018 Nobel Peace Prize laureate Denis Mukwege is the helper who has devoted his life to defending victims of war-time sexual violence. Fellow laureate Nadia Murad is the witness who tells of the abuses perpetrated against herself and others. #NobelPrize pic.twitter.com/MY6IdYWN1e