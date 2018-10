Interpol-Chef Meng Hongwei wird vermisst

Der Präsident der internationalen Polizei-Organisation Interpol, Meng Hongwei, wird vermisst. In dem Fall ermittelt die französische Justiz, da Interpol seinen Sitz in Lyon hat, wie es am Freitag von Seiten der Ermittler hieß. Mengs Frau hatte die Behörden alarmiert, da seit einer China-Reise des Interpol-Präsidenten Ende September jedes Lebenszeichen von ihm fehlt.

Meng war vor seiner Bestellung im Jahr 2016 Vizeminister für Öffentliche Sicherheit in China. Von seiner Besetzung versprach sich Peking offiziell einen Schub für seine Bemühungen, die Korruption im Land zu bekämpfen und jene Täter zu fassen, die sich ins Ausland abgesetzt haben. Menschenrechtsorganisationen allerdings fürchteten, dass die Volksrepublik mit seiner Besetzung auch Oppositionelle oder kritische Personen in anderen Staaten verfolgen würden.

(APA/AFP/red.)