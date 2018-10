Neue Eiszeit zwischen Washington und Peking

Peking. Zwischen China und den USA knirscht es zwar schon seit einer ganzen Weile. In den vergangenen Tagen hat sich das Verhältnis aber noch einmal verschlechtert – und es könnte noch schlimmer kommen: Nachdem US-Präsident Donald Trump in der vergangenen Woche der chinesischen Führung schon einmal Wahlbeeinflussung vorgeworfen hatte, präzisierte sein Vize, Mike Pence, diese Vorwürfe nun: China unternehme beispiellose Anstrengungen, um vor der Kongresswahl im November „die öffentliche Meinung in den USA zu beeinflussen“, wetterte Pence am Wochenende in einer Rede in Washington. Pence sprach von einer gezielten Kampagne gegen Trump.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.10.2018)