"Ehe für Alle" spaltet Europa

In Rumänien besteht bereits ein Verbot über die Ehe gleichgeschlechtlicher Partner. Die "Koalition für die Familie" rief im September ein Bürgerbegehren ins Haus, das von drei Millionen Rumänen unterschrieben wurde. Ziel: Die Ehe künftig in der Verassung als Bund zwischen Mann und Frau zu definieren. Das macht eine Legalisierung der "Ehe für Alle" nahezu unmöglich. An diesem Wochenende wird darüber in einem Referendum abgestimmt. Damit zeigt sich einmal mehr die weitgehende Spaltung zwischen Ost- und Westeuropa in der Frage gleichgeschlechtlicher Partnerschaften.

Im Jahr 2001 erlaubten die Niederlande als erstes Land weltweit gleichgeschlechtlichen Paaren die standesamtliche Eheschließung. Es folgten Belgien, Dänemark, Deutschland, Großbritannien (mit Ausnahme Nordirlands, das nur eingetragene Partnerschaften akzeptiert), Finnland, Frankreich, Island, Irland, Luxemburg, Malta, Norwegen, Portugal, Spanien und Schweden. Österreich soll im kommenden Jahr folgen.

Einige Länder lassen nach wie vor nur eingetragene Partnerschaften zu. Zu ihnen gehören Kroatien, Zypern, Tschechien, Griechenland, Ungarn, Italien und die Schweiz. Als erste frühere Sowjetrepublik führte Estland im Jahr 2014 eingetragene Partnerschaften für Homosexuelle ein. Auch Slowenien lässt solche Partnerschaften zu - ein im März 2015 vom Parlament beschlossenes Gesetz zur Einführung der "Ehe für Alle" musste nach einem von der katholischen Kirche und konservativen Opposition initiierten Referendum wieder rückgängig gemacht werden.

Osteuropa sträubt sich gegen Gleichstellung

Im Juni erklärte die tschechische Regierung ihre Unterstützung für einen Gesetzentwurf, der das Land zum ersten ex-kommunistischen EU-Mitglied machen würde, das die Homo-Ehe einführt. Die meisten osteuropäischen Länder hingegen akzeptieren weder gleichgeschlechtliche Partnerschaften noch Ehen - dazu zählen Bulgarien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien und die Slowakei.

In Russland war Homosexualität bis 1993 verboten, bis 1999 stand gleichgeschlechtliche Liebe auf der Liste der Geisteskrankheiten. Inzwischen ist sie zwar legal, doch stellt ein Gesetz seit 2013 positive Äußerungen über Homosexualität, angebliche "Homosexuellen-Propaganda", in Anwesenheit von Minderjährigen unter Strafe.

