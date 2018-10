Krach in der CSU-Spitze kurz vor der Bayern-Wahl

In der CSU wird eine Woche vor der bayerischen Landtagswahl über die Verantwortung für eine etwaige Niederlage gestritten. Nachdem Ministerpräsident Markus Söder die "Berliner Politik" und damit auch CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer große Verantwortung für die schwachen Umfragewerte gegeben hatte, wies Seehofer am Wochenende diesen Vorwurf zurück. Er sagte der "Süddeutschen Zeitung", er habe sich in den vergangenen sechs Monaten bewusst nicht in den Wahlkampf und die bayerische Politik eingemischt. "Das ist das persönliche Vorrecht des Ministerpräsidenten Markus Söder. Er ist zuständig für strategische Überlegungen im Wahlkampf", sagte Seehofer.

Die CSU kann nach dem aktuellen ZDF-Politbarometer bei der Wahl am kommenden Sonntag nur noch mit 35 Prozent der Wählerstimmen rechnen. 2013 war sie auf 47,7 Prozent gekommen. Zweitstärkste Kraft im Freistaat werden laut Umfrage die Grünen mit 18 Prozent, die SPD holt demnach zwölf Prozent. Während Ministerpräsident Söder zuletzt sein Ansehen bei den Wählern etwas verbessern konnte, verlor CSU-Chef Seehofer kräftig. Er kam in der ZDF-Umfrage auf einer Skala von minus fünf bis plus fünf nur noch auf einen Wert von minus 1,1 - Söder erreichte plus 0,5.

Angesichts solcher Zahlen forderte CSU-Generalsekretär Markus Blume von seiner Partei mehr Zusammenhalt. "Wir brauchen zum Schlussspurt maximale Geschlossenheit in der Partei und maximale Unterstützung für unseren Ministerpräsidenten", sagte er der "Bild am Sonntag". Er könne nur raten, alle Kraft auf das Überzeugen der noch unentschlossenen Wähler zu konzentrieren "und sich nicht mit anderen Fragen zu beschäftigen".

Söder hatte vor wenigen Tagen in einem Zeitungsinterview zu den niedrigen Umfragewerten für seine Partei erklärt: "Das sind alles Zahlen, die unglaublich geprägt werden durch die Berliner Politik." Die Wahlen in Bayern drohten daher zu einem "Denkzettel für Berlin" zu werden. "Interner Streit schadet immer - egal, von wem er kommt", hatte Söder erklärt und dabei auf Koalitionskonflikte in Berlin verwiesen.

Seehofer dagegen reagierte unbeirrt. Er will auch nach der Landtagswahl CSU-Chef und Bundesinnenminister bleiben. Auf eine entsprechende Frage der "Welt am Sonntag" antwortete er: "Natürlich! Ich habe ein großes Werk zu verrichten." Er wolle seine "Mission" für mehr Bürgernähe, Sicherheit sowie Recht und Ordnung für die Bürger erfüllen. Seehofer äußerte zudem, er halte es trotz der schwachen Umfragewerte weiter für möglich, dass die CSU erneut die absolute Mehrheit holt. "Ich bin grundsätzlich davon überzeugt", erklärte er. Was sein Amt als CSU-Chef angehe, so sei er "von meinem Parteitag bis zum Herbst nächsten Jahres gewählt." Mit der Kritik aus den eigenen Reihen beschäftige er sich nicht. "Gegenwärtig wende ich meine ganze Kraft auf, unsere Partei zusammenzuhalten und unserem Kandidaten Markus Söder jede Unterstützung zuteilwerden zu lassen."

(Reuters)