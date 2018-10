Brasilien: Vom Outlaw zum Favoriten der Macht

Buenos Aires/Brasília. Er ist fast am Ziel. Drei Wochen bleiben Jair Bolsonaro nun, jene knapp vier Prozentpunkte zu holen, die ihm am Sonntag zur absoluten Mehrheit noch fehlten. Am Ende des Superwahltags, an dem die Bürger mit ihren Stimmen 1600 Volksvertreter neu bestimmen mussten – in Brasilien herrscht Wahlpflicht – rangierte der Ex-Militär, langjährige Kongressabgeordnete und Rekonvaleszente bei 46,03 Prozent. Weil es aber doch nicht ganz zur absoluten Mehrheit reichte, steht Brasilien nun vor einer zweiten Phase des Präsidentenwahlkampfs.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.10.2018)