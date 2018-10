Nordkorea: Kim Jong-un will zu Putin reisen

Seoul. In die Bemühungen der US-Regierung um eine atomare Abrüstung Nordkoreas kommt wieder etwas Bewegung: Diktator Kim Jong-un hat laut US-Außenminister Mike Pompeo zugestimmt, internationale Inspektionen in seinen umstrittenen Atom- und Raketentestanlagen zuzulassen. Pompeo hat am Sonntag den nordkoreanischen Diktator in Pjöngjang getroffen.

Kim habe ihm gesagt, dass er bereit sei, „sie reinzulassen“, um das Atomtestgelände Punggye Ri zu überprüfen, sagte Pompeo in Seoul. Beide Seiten müssten sich aber noch auf die „Logistik der Überprüfungen“ verständigen. Die Inspektionen sind einer der Knackpunkte in den Gesprächen über eine atomare Abrüstung des isolierten Staats. Bei einem Treffen mit Südkoreas Staatschef, Moon Jae-in, hat Kim sich bereits grundsätzlich zu Inspektionen bereit erklärt. Trump und Kim hatten sich bei dem ersten Gipfeltreffen in Singapur im Juni auf eine Denuklearisierung Nordkoreas geeinigt. Jedoch stockten die Verhandlungen zuletzt. Nordkorea und die USA seien einer Einigung über die Details eines zweiten Gipfels zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump sehr nahe, sagte Pompeo.

Nach Pompeos Treffen mit Kim sagte Moon, er setze auf eine weitere Öffnung des Nordens. „Eine neue Ordnung wird auf der koreanischen Halbinsel geschaffen“, sagte er. Intensiv wollten sich auch Moskau und Peking in die Friedensbemühungen einschalten: Kim werde „bald“ zu Russlands Staatschef, Wladimir Putin, reisen und demnächst auch Chinas Präsidenten, Xi Jinping, in Nordkorea empfangen, sagte Moon.

Auch die Möglichkeit eines Treffens zwischen Kim und Japans Premier, Shinzō Abe, sei „noch offen“. Japan hat stets eine harte Linie gegen Nordkorea verfolgt, von dessen Atomprogramm sich das Land bedroht sah.

Frostiger Empfang für Pompeo in China

Von chinesischer Seite gibt es bisher keine Bestätigung über eine bevorstehende Visite Xis – zumindest verkündete man dies nicht anlässlich des Besuchs Pompeos. Dieser wurde gestern in Peking frostig empfangen.

Außenminister Wang Yi warnte seinen US-Kollegen„vor einem falschen Ansatz des Konflikts und der Konfrontation“: Er verwies auf den Handelskrieg, Taiwan-Differenzen und Vorwürfe über Wahleinmischung in den USA, die einen Schatten über die Beziehungen geworfen hätten. „Wir fordern von den USA, die ungerechtfertigten Anschuldigungen und das Fehlverhalten gegenüber China sofort einzustellen.“ (ag., red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.10.2018)