Fall Khashoggi „entsetzlicher Tiefpunkt“

Wien/Istanbul. Die mutmaßliche Ermordung des Regimekritikers Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul könnte eine schwere Krise zwischen den Regionalmächten Saudiarabien und der Türkei auslösen. Präsident Recep Tayyip Erdoğan verfolgt den Fall jedenfalls genau, wie er mitteilen ließ.

Und sein türkisches Außenministerium lud wegen des Verschwindens von Khashoggi bereits zum zweiten Mal den saudischen Botschafter vor. In dem Gespräch soll die Türkei eine Durchsuchung des saudischen Konsulats im Istanbuler Stadtteil Beşiktas beantragt haben.

Dort, hinter den gelben Mauern, war Khashoggi am 2. Oktober verschwunden – und möglicherweise auch ermordet worden. Die Leiche könnte daraufhin von einem am selben Tag angereisten saudischen Killerkommando außer Landes gebracht worden sein, wurde spekuliert. Gesichert ist das nicht. Saudiarabien bestreitet die Vorwürfe vehement.

An Riads Version, wonach Khashoggi die Botschaft am 2. Oktober allein und lebend verlassen habe, gibt es jedoch erhebliche Zweifel. Denn Khashoggis Verlobte hatte vor dem Konsulat vergeblich auf den 59-Jährigen gewartet.

Khashoggi hatte sich vom Regimeberater zum Kritiker gewandelt und in der Türkei um Asyl angesucht.

Kneissl: „Barbarisch“

Österreichs Außenministerin, Karin Kneissl, twitterte, sie sei „sehr besorgt wegen der, wie es scheint, barbarischen Ermordung“ des Journalisten. Amnesty International teilte mit, dass Saudiarabien zwar schon in der Vergangenheit Regimekritiker im Ausland verhaften ließ. Ein Mord wäre jedoch „ein neuer entsetzlicher Tiefpunkt“. Und die jemenitische Friedensnobelpreisträgerin Tawakkul Karman warf Saudiarabien „Staatsterrorismus“ vor. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.10.2018)