Woher hat Kim Jong-un einen Rolls Royce?

Kim Jong-un scheint ein neues Auto zu haben. Und nicht etwa, wie man es sich von dem nordkoreanischen Machthaber, dessen Land jahrelang international isoliert war, erwarten würde, in einer nordkoreanischen Eigenproduktion. Nein, Videoaufnahmen vom Empfang von US-Außenminister Mike Pompeo in Pjöngjang zeigen, wie Kim aus einer schwarzen Limousine aussteigt. Und Autoliebhaber haben das Logo der britischen Kultmarke auf dem Reifen des Autos entdeckt, berichtet CNN.

BREAKING: North Korea's Kim Jong Un is ready to allow international inspectors into its Punggye-ri nuclear site, U.S. Secretary of State Pompeo says pic.twitter.com/PdUFvNFVf9