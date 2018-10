Türkei: Wenn die Milliarden im Gefängnis landen

Wien/Ankara. Sieben Jahre, sechs Monate: Ein Gericht in der osttürkischen Provinz Muş verurteilte Seda Taşkın am Mittwoch zu einer langen Haftstrafe. In Muş hatte sich die kurdische Journalistin auf Recherche befunden, ehe sie plötzlich festgenommen wurde. Das war vor zehn Monaten, aber den Vorwurf gegen sie reichten die Ermittler offenbar erst später nach.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.10.2018)