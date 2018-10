Drei Szenarien: Schicksalswochen einer Kanzlerin

Tag eins nach dem weiß-blauen Erdbeben: Ministerpräsident Markus Söder und Parteichef Seehofer stützen sich nach dem Absturz ihrer CSU auf 37,2 Prozent gegenseitig. Der Burgfrieden hält einstweilen. Er tut das auch in Berlin, im Willy-Brandt-Haus. Die SPD ist zwar im freien Fall, in Bayern halbierte sie sich auf 9,7 Prozent. Im Bund liegt sie in manchen Umfragen sogar nur auf Platz vier. Ein Desaster. Eine interne Revolte gegen die ungeliebte Große Koalition in Berlin oder die SPD-Parteiführung gibt es am Montag aber nicht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.10.2018)