Schützenhilfe Straches in Südtirol

Bozen. Auch in seiner heißesten Phase wird der Südtiroler Wahlkampf von Österreichs Spitzenpolitikern dominiert: Montagabend trat Vizekanzler Heinz-Christian Strache in Bozen auf. Der FPÖ-Chef gab damit den südtirolerischen Freiheitlichen vor der Wahl am Sonntag letzte Schützenhilfe: Die Freiheitlichen hoffen, mit Doppelstaatsbürgerschaften für deutsch- und ladinischsprachige Südtiroler zu punkten. Österreichische Pässe für Südtiroler sind ein besonderes Herzensanliegen der FPÖ. Rom lehnt dies ab.

Zuvor waren Kanzler Sebastian Kurz und Infrastrukturminister Norbert Hofer für Wahlkampfauftritte nach Bozen gereist. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.10.2018)