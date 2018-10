Das Netz spottet über bizarres Trump-Gemälde

Die Herren Bush Junior und Senior sind da, daneben Ronald Reagan, Richard Nixon, Gerald Ford, Dwight D. Eisenhower, Theodore Roosevelt, sogar Abraham Lincoln - und in der Mitte ein verschlankter Donald Trump, vor sich ein Glas Cola Light: In einem Gemälde von Andy Thomas sitzen die (ehemaligen) republikanischen Präsidenten gemeinsam um einen Tisch, allesamt breit grinsend. Mit kitschig bis protzig beschreiben Kommentatoren das Bild und vergleichen es mit C.M. Coolidges Werbegemälde "Dogs Playing Poker" oder mit sowjetischen Propagandabildern. Trump aber gefällt das Bild namens "The Republican Club": Er hängte es sich ins Weiße Haus.

