Bundespräsident Van der Bellen besucht Serbien

Bundespräsident Alexander Van der Bellen besucht am Mittwoch und Donnerstag Serbien. Auf dem Programm stehen laut Präsidentschaftskanzlei Treffen mit seinem Amtskollegen Aleksandar Vučić, Premierministerin Ana Brnabić sowie Parlamentspräsidentin Maja Gojković, bei denen die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen, die EU-Perspektive Serbiens sowie der Dialog mit dem Kosovo besprochen werden sollen.

Das Ende des Konflikts des EU-Kandidatenlandes Serbiens mit seiner früheren Provinz Kosovo, deren Unabhängigkeit 2008 Belgrad nicht anerkennt, macht die Union zur Voraussetzung für einen Beitritt. Der von der EU initiierte Normalisierungsdialog zwischen beiden Ländern steckt seit Anfang September jedoch erneut in einer Sackgasse. Unter anderem wegen umstrittener möglicher Grenzkorrekturen, die nach Befürchtung auch in anderen Balkanländern alte Wunden und Begehrlichkeiten in anderen multiethnischen Ländern der Region wie Bosnien-Herzegowina und Mazedonien wieder aufreißen könnten. Österreich nimmt dazu eine pragmatische Position ein und würde eine gemeinschaftliche Einigung der beiden Länder nicht opponieren.

Wien für Serbien als EU-Mitglied

Wien unterstützt Serbien bei den EU-Beitrittsverhandlungen. Van der Bellen wird bei seiner Reise nach Belgrad von seiner Frau Doris Schmidauer, dem Vizepräsidenten der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Richard Schenz, einer 33-köpfigen Wirtschafts- sowie einer 15-köpfigen Kultur- und Wissenschaftsdelegation begleitet. Der Empfang mit militärischen Ehren findet am Mittwoch um 10.00 Uhr im "Palast Serbiens" statt. Um 12.00 Uhr wird das Wirtschaftsforum von den Präsidenten eröffnet. Am Abend findet im Belgrader Rathaus ein Empfang anlässlich des baldigen österreichischen Nationalfeiertags statt, es folgt ein offizielles Diner.

Am Donnerstag eröffnen die Präsidenten gemeinsam eine Sicherheitstagung im Hotel Hyatt in Belgrad, danach fährt die österreichische Delegation unter anderem zum "Novo Groblje", dem Belgrader Neu-Friedhof, um dem Ende des Ersten Weltkrieges im November 1918 zu gedenken und zur Erinnerung an die auch im Kapf gegen Serbien gefallenen Soldaten der k.-u.-k.-Armee einen Kranz niederzulegen.

(APA)