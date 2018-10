Wieder Österreicher in der Türkei verhaftet

In der Türkei ist schon wieder ein Österreicher verhaftet worden. Laut "Oberösterreichischen Nachrichten" handelt sich um einen Geschäftsmann aus Linz. Das bestätigt auch Peter Guschelbauer, Sprecher des Außenministeriums: "Es hat letzte Woche eine Verhaftung gegeben. Das Generalkonsulat steht mit dem Anwalt des Beschuldigten und den türkischen Behörden diesbezüglich in Kontakt", so Guschelbauer im Gespräch mit den OÖN.

Auch türkische Medien wie CNNtürk und 24TV berichten über den Fall. Demnach soll der Mann bereits am 2. Oktober bei der Ausreise am Flughafen Istanbul festgenommen worden sein. Begründung: Er soll der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans, der PKK, nahestehen, und diese auch finanziell unterstützt haben.

Angebliches Beweisfoto

In erster Instanz habe ein Gericht über ihn ein Ausreiseverbot verhängt, die U-Haft wurde aber gegen eine Kaution von umgerechnet rund 15.000 Euro aufgehoben. Vorige Woche wurde er erneut verhaftet, weil laut CNNtürk und 24TV ein Beweisfoto aufgetaucht sei: Dieses zeige ihn mit PKK-Mitgliedern an einem Tisch sitzend. Ein Foto des seit Jahren inhaftierten PKK-Vorsitzenden Abdullah Öcalan (70) sei an einem der Tische angebracht.

Bei dem Linzer handle es sich um einen 50-Jährigen, der in der Frachtbranche tätig sei. Er lebe laut Aussage der Familie gegenüber den OÖN "seit Jahrzehnten in Österreich" und sei auch hiesiger Staatsbürger.

Im September war der Steirer Max Zirngast in der Türkei verhaftet worden. Der 29-Jährige ist nach wie vor in Polizeigewahrsam. Er hatte Politikwissenschaft studiert und lebt seit Jahren in Ankara, von wo aus er als Aktivist für diverse linksgerichtete Zeitungen und Zeitschriften berichtet und sich für kurdische Gruppen einsetzt. Er soll laut Medienberichten bekennender Unterstützer der einer marxistischen pro-kurdischen Kleinpartei sein.

(OÖN/APA)