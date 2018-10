UNO kontrolliert Menschenrechte in Österreich

Wien. Österreichs Migrations- und Flüchtlingspolitik ist auf dem Prüfstand der UNO. Seit Anfang der Woche fühlen drei Experten aus dem Büro der Hohen UN-Kommissarin für Menschenrechte Behörden in Wien auf den Zahn. Am Dienstag gesellte sich aus Genf der Chef der Europaabteilung hinzu, um Karin Kneissl zu treffen. Die Außenministerin war eine Stunde lang mit dem Expertenquartett unterwegs und stellte dabei einen Wertekurs vor. Österreich müsse sich beim Schutz der Menschenrechte nicht verstecken, richtete sie danach in einer Aussendung aus. Es sei eine Selbstverständlichkeit, mit Institutionen der UNO zu kooperieren, doch: „Undifferenzierte und pauschalisierende Kritik lehnen wir ab.“

UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet hatte im September in ihrer Antrittsrede die Entsendung eines Prüfungsteams angekündigt und die türkis-blaue Regierung damit verärgert. Wie Bachelets Büro auf Anfrage der „Presse“ mitteilte, ist es Ziel der Mission, die Menschrechtssituation von Migranten und Flüchtlingen in Österreich zu bewerten. Im Fokus liege dabei die erzwungene und freiwillige Rückkehr von Flüchtlingen. Der Bericht soll noch vor Ende des Jahres fertig sein, heißt es aus Genf. (red.)



("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.10.2018)