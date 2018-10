Mehrere Jugendliche sterben bei Angriff auf Schule auf Halbinsel Krim

In einer Schule auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim ereignete sich am Mittwoch eine Explosion. Dabei seien 18 Menschen ums Leben gekommen, es gebe mindestens 40 Verletzte, berichtet die russische Nachrichtenagentur Tass. Die meisten Opfer seien Jugendliche, aber auch Lehrer seien unter den Opfern.

Ein Schüler habe sich im Inneren der Schule in der Hafenstadt Kertsch in die Luft gesprengt, sagte der von Moskau eingesetzte Premierminister der Krim, Sergej Aksjonow. Der Jugendliche habe Selbstmord begangen. Es habe sich um eine selbst gebaute Bombe gehandelt, die mit Metallteilen gefüllt war, teilte das Staatliche Ermittlungskomitee am Mittwoch in Kertsch mit.

Crimea An explosion occurred in a college of Kerch up to 10 dead and 50 wounded pic.twitter.com/ffRQci6r8H — Vlad Fabian (@vlafbi) 17. Oktober 2018

Kertsch liegt ganz im Osten der ukrainischen Halbinsel Krim, die Russland sich 2014 einverleibt hat. Von dort führen eine Fährverbindung und seit diesem Jahr auch eine Brücke auf das russische Festland. Russland hat die ukrainische Halbinsel 2014 annektiert und unterstützt zudem pro-russische Separatisten im Osten des Nachbarstaates. Die EU und die USA haben deswegen Sanktionen gegen Russland verhängt.

Beim letzten großen Terroranschlag in Russland im April 2017 waren in der U-Bahn von St. Petersburg 14 Menschen getötet und mehr als 50 verletzt worden.

