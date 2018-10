Der gestrandete Whistleblower

Unlängst besuchte Edward Snowden die Tretjakow-Gemäldegalerie in Moskau. Er bemerkte, wie ihn eine junge Frau anstarrte. Schließlich fragte sie: „Sind Sie Edward Snowden?“ Er bejahte. Die Frau bat ihn um ein gemeinsames Selfie. Snowden sagt, er sei froh gewesen, dass die Fotografie nie in den sozialen Medien aufgetaucht ist. Es sind Anekdoten wie diese, von denen Snowden selbst in Interviews erzählt, die einen spärlichen Einblick in sein Moskauer Leben geben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.10.2018)