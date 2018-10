Lega-Chef Salvini erwägt Kandidatur als EU-Kommissionspräsident

Der italienische Vizepremier Matteo Salvini überlegt als Spitzenkandidat einer populistischen Parteienallianz bei der EU-Wahl und damit für den Posten des EU-Kommissionspräsidenten anzutreten. "Freunde aus verschiedenen europäischen Ländern haben mich darum gebeten, sie haben es mir vorgeschlagen", sagte der Chef der rechten Lega in einem Interview mit der Zeitung "La Repubblica" (Donnerstag).

"Es freut mich, dass sie in mir auch außerhalb Italiens einen Anhaltspunkt zum Schutz der Völker sehen", sagte Salvini. Jedenfalls sei es noch zu früh, um über seine Kandidatur zu sprechen. "In dieser Zeit habe ich wegen Haushaltsentwurf, Europa- und Migrationspolitik keine Zeit gehabt, um über den Vorschlag einer Kandidatur nachzudenken. Der Mai ist noch weit entfernt. Ich überlege es mir noch", sagte der Innenminister. Derzeit führe er Gespräche mit den "polnischen und ungarischen Freunden". "Ich habe persönlich den Dialog in die Wege geleitet. Wir arbeiten zusammen", sagte Salvini.

Der Vizepremier und Innenminister, der einen scharfen Rechtskurs in der Migrationspolitik fährt, erklärte, er sei über die Zahl der europakritischen Italiener nicht überrascht, die laut einer Umfrage des Eurobarometers auf 44 Prozent gestiegen sei. "Sollte Brüssel unseren Haushaltsentwurf ablehnen, würde der Anteil der Euroskeptiker in Italien auf 70 Prozent steigen", warnte Salvini. "Die Bürokraten in Brüssel wissen, dass sie in sechs Monaten nach Hause gehen müssen. Nach den EU-Wahlen wird auch in Europa der Wind des Wandels wehen", so Salvini.

Salvinis Lega hat stets mit EU-kritischen bis hin zu EU-feindlichen Positionen gepunktet, unter anderem hatte Salvini in der Vergangenheit einen Austritt des Euros erwägt. Die Lega sitzt gemeinsam mit der FPÖ in einer eurokritischen EU-Parlamentsfraktion.

(APA/ red.)