Armenien: Paschinjan greift nach der Macht

Moskau. Dass Nikol Paschinjan von seinem Amt als Premierminister Armeniens diese Woche zurückgetreten ist, merkt man fast nicht. Paschinjan ist kein bisschen leise. Begrüßte er beim Gipfel der Frankofonie den französischen Präsidenten, Emmanuel Macron, und Kanadas Premier, Justin Trudeau, in Jerewan, besprach er ein paar Tage später mit dem österreichischen EU-Diplomaten Thomas Mayr-Harting die Kooperation der Südkaukasusrepublik mit Brüssel.

Paschinjan führt die Regierungsgeschäfte – und will dies weiterhin tun, noch entschlossener, auf einer breiteren Machtbasis. So absurd es klingt: Deshalb ist er an diesem Dienstag zurückgetreten. Zuvor stellte er sicher, dass keine Partei einen Gegenkandidaten nominieren wird. So wird der Weg freigemacht für vorgezogene Parlamentswahlen. Sie werden am 9. oder 10. Dezember stattfinden. „Armenien geht in eine neue Etappe“, erklärte er in einer TV-Ansprache. Der Premier drohte seinen Widersachern zudem mit seiner Hausmacht: den Demonstranten.

Wieder im Anzug

Knapp ein halbes Jahr ist es her, dass der Oppositionspolitiker mithilfe eines Volksaufstands an die Macht gekommen ist. Der charismatische 43-Jährige führte die wochenlangen Proteste auf den Straßen Jerewans an, auf denen Demonstranten aus allen Bevölkerungsschichten den Rücktritt des bisherigen Premiers, Sersch Sargsjan, verlangten. Sargsjan trat ab, Paschinjan wurde ins Amt gewählt. Seither hat er den Militärlook wieder gegen einen Anzug getauscht.

Doch die ersten Monate der Regierung verliefen nicht reibungslos. Zwar ist Paschinjan noch immer sehr beliebt in der Bevölkerung, allerdings sind die Erwartungen an ihn so hoch, dass Enttäuschungen unvermeidbar sind. Paschinjans größtes Problem ist der Gegenwind im Parlament. Die bisherige Regierungspartei – die Republikaner – ist nach wie vor die stärkste Kraft in der Nationalversammlung. Paschinjans Kalkül ist, dass in einem neu gewählten Parlament seine Partei – das Bündnis Jelk – sowie Verbündete stärker vertreten sein werden.

Dennoch: Paschinjans Machtausbau wird nicht ohne Kritik zur Kenntnis genommen. Der ehemalige Präsident Robert Kotscharjan, gegen den die Justiz wegen eines blutigen Polizeieinsatzes vor zehn Jahren ermittelt, will mit einer neuen Partei ins Rennen gehen. Doch es ist fraglich, ob der einst einflussreiche Republikaner-Politiker künftig eine Rolle spielen wird. Nicht nur wegen der laufenden Ermittlungen, die er selbst als politisch motiviert bezeichnet. Sein größeres Problem ist wohl, dass er von vielen Bürgern als Teil der alten Garde wahrgenommen wird.

