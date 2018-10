Letzter Text von Khashoggi: „Der arabische Eiserne Vorhang“

Washington. Kurz vor seinem Tod hatte Jamal Khashoggi der „Washington Post“, für die er Kommentare geschrieben hatte, einen Text übermitteln lassen. Am Tag nach der Meldung seines Verschwindens im saudischen Generalkonsulat in Istanbul traf er ein. Man hielt ihn zurück, um ihn später gemeinsam zu redigieren. Weil das nicht mehr möglich ist, hat das Blatt den Text am Donnerstag veröffentlicht.

„Ich sah mir jüngst den ,Freedom in the World‘-Report 2018 von Freedom House an“, schreibt Khashoggi, „und kam zur schwerwiegenden Erkenntnis: Es gibt nur ein arabisches Land, das man als ,frei‘ einstufen kann. Nämlich Tunesien.“ Jordanien, Marokko und Kuwait seien demnach „teilweise frei“, alle anderen „unfrei“.

Die meisten Bewohner arabischer Staaten seien daher un- oder fehlinformiert, nicht imstande, von Themen des Alltags und der weiteren Region angemessen zu sprechen, ja noch weniger, darüber öffentlich zu diskutieren. Eine Art staatlicher Realitätsschilderung bzw. Narrativ beherrsche den öffentlichen Geist, und obwohl viele nicht daran glaubten, unterliege die große Mehrheit diesem Trug.

„Es wird sich kaum ändern“

Khashoggis Hoffnung auf Besserung der Lage war gering. Sie werde sich „wohl nicht ändern“. Die Hoffnungen von 2011, am Beginn des Arabischen Frühlings, auf „Emanzipation“ der Völker von ihren hegemonialen Regierungen, deren Einmischung und Zensur seien rasch zerbrochen. Oft sei alles schlimmer geworden, und die Weltgemeinschaft habe sich damit arrangiert. Einzelnen Protesten folge in der Regel schnell Schweigen.

Kashoggi konstatiert, arabisch-islamische Regierungen hätten freie Hand, Medien auf Linie oder zum Schweigen zu bringen. Das Internet sei von Regierungen, deren Bestand von Kontrolle über die Information abhänge, blockiert. Journalisten wurden verhaftet, Medien geschlossen, Firmen mussten Werbeeinschaltungen stoppen.

Katar sei eine der wenigen Oasen, wo der Geist von 2011 noch wehe, wo man internationale Medienarbeit unterstütze, während die Nachbarn (etwa Saudiarabien, Anm.) bemüht seien, die Information zu kontrollieren und die „alte arabische Ordnung“ zu stützen. Doch sogar in halbwegs pressefreundlichen Ländern klammerten die Medien Themen mit weiterem Bezug zur arabischen Welt gern aus. Es brauche eine unabhängige arabische Variante transnationaler Medien, um die Bürger zu informieren und ungehindert zu Wort kommen zu lassen, so Khashoggi.

Und: „Die arabische Welt steht vor ihrer Version des Eisernen Vorhangs, der ihr nicht von fremden Akteuren, sondern eigenen Mächten aufgezwungen wurde.“ (wg)

