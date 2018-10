Libyen: Wenn Menschenschmuggler zu Polizisten werden

Wien. Es ist ein Land, in dem viele verschiedene Kräfte um die Macht kämpfen. Die offiziell anerkannte Regierung in Libyens Hauptstadt, Tripolis, hat nur begrenzten Einfluss. Im Osten des Landes sitzt eine Gegenregierung, und in ganz Libyen üben lokale Milizen die eigentliche Herrschaft über ihr Gebiet aus. Diese Gruppen sind dort de facto die Polizei und zugleich oft auch die Kräfte, die in den Schmuggel von Flüchtlingen und Migranten nach Europa verwickelt sind. Doch nun gehen offenbar einige dieser Milizen daran, aus dem Geschäft mit der Flucht der Menschen auszusteigen. Das berichtet der Libyen-Experte Mark Micallef der „Presse“.

