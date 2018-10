Putin: 700 IS-Geiseln in Syrien

Sotschi/New York. Der russische Präsident, Wladimir Putin, hat am Donnerstag mit einer beunruhigenden Mitteilung aufgewartet: Kämpfer des Islamischen Staates (IS) halten demnach in Ostsyrien 700 Geiseln in ihrer Gewalt. „Sie haben Ultimaten gestellt und gedroht, jeden Tag zehn Geiseln zu töten, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden“, sagte Putin in der Schwarzmeerstadt Sotschi. „Vorgestern haben sie schon zehn Menschen umgebracht.“

Schon vor einigen Tagen haben offenbar IS-Einheiten in der Provinz Deir al-Zor ein Flüchtlingslager überfallen und zahlreiche Menschen verschleppt. In der Region befinden sich die letzten IS-Verstecke in Syrien. Und hier rücken auch von Russland unterstützte syrische Truppen und mit den USA verbündete kurdische Einheiten vor.

Unterdessen gab der UN-Nothilfekoordinator für Syrien, Jan Egeland, seinen Rücktritt bekannt. Zuvor hatte der UN-Sonderbeauftragte für Syrien, Staffan de Mistura, angekündigt, seinen Posten aufzugeben. (Reuters/APA/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.10.2018)