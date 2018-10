„Die Welt lässt Libyen seit sieben Jahren im Stich“

Die Presse: Herr Außenminister, wie viel Prozent Ihres Landes repräsentieren Sie?



Mohammed Syala: Ich vertrete die Regierung, die von der UNO anerkannt wird. Bei der Geografie wird es schwierig. Aber unsere Regierung hat Kontrolle über die staatliche Erdölgesellschaft NOC und die Zentralbank in Tripolis.



Vor ein paar Wochen brachen in Tripolis Kämpfe zwischen Milizen aus. Ihre Regierung hat sogar Schwierigkeiten, die Hauptstadt zu kontrollieren.



Jetzt ist es ruhig. Der Waffenstillstand ist fragil, aber er hält.



Was ist Ihr Plan, dieses zersplitterte Land zusammenzuführen?

