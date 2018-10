Südtiroler Volkspartei fällt bei Wahlen auf historischen Tiefstand

Die Südtiroler Landtagswahl ist am Sonntagabend mit einer etwas niedrigeren Wahlbeteiligung als noch vor fünf Jahren zu Ende gegangen. Bis zum Wahlschluss um 21.00 Uhr fanden sich 73,9 Prozent der insgesamt 417.968 Wahlberechtigten an den Urnen ein, und damit um 3,8 Prozentpunkte weniger als 2013, teilte die Landeswahlbehörde in Bozen mit. Vor fünf Jahren lag die Wahlbeteiligung bei 77,7 Prozent.

35.000 Wahlberechtigte hatten sich heuer als Briefwähler registriert. Bis Freitag, dem Ende der Frist für das Eintreffen der Briefwahlumschläge im Wahlzentrum, waren 10.442 Kuverts eingelangt. Unmittelbar nach Wahlschluss begann in den 495 Wahlsektionen der 116 Gemeinden die Auszählung der Stimmen.

14 Listen mit insgesamt 420 Kandidaten ritterten um die Gunst der Wähler. Beim bisher letzten Urnengang ging die Südtiroler Volkspartei (SVP) mit 45,7 Prozent und 17 Mandaten als erste über die Ziellinie. Landeshauptmann Arno Kompatscher gab für die aktuelle Wahl ein Ergebnis über 40 Prozent als Devise aus.