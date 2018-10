Fall Khashoggi: Erdogan spricht von "Mordkomplott"

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat im Fall Khashoggi von einem "Mordkomplott" gesprochen. Saudi-Arabien habe den regierungskritischen Journalisten "grausam getötet". Es gebe starke Anzeichen dafür, dass der Mord an Jamal Khashoggi Tage im Voraus geplant gewesen sei, sagte Erdogan in der mit Spannung erwarteten Rede vor dem türkischen Parlament. Bahnbrechend neue Details gab Erdogan allerdings wider Erwarten nicht preis. Er hatte die mit Spannung erwartete Erklärung am Sonntag selbst angekündigt und gesagt, er werde "ins Detail" gehen.

Der Präsident begrüßte zwar die von Saudi-Arabien vermeldeten 18 Festnahmen in dem Fall. Sie reichen ihm jedoch nicht aus. Erdogan sprach von einem "politischem Mord". Mit der Festnahme von "ein paar Geheimdienstlern" lasse man sich deshalb nicht abspeisen. Er wolle Aufklärung darüber, "von wem die Befehle" kamen. Ein Satz, der den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman unter Druck setzen wird. Zudem will die Türkei wissen, wo Khashoggis Leiche sei.

Erdogan betonte, niemand dürfe davon ausgehen, dass die Ermittlungen in dem Fall abgeschlossen werden könnten, ohne dass alle Fragen beantwortet worden seien.

Der türkische Präsident will zudem die Auslieferung der saudischen Verdächtigen erwirken. Ihnen soll in Istanbul der Prozess gemacht werden.

Türkischer Präsident bestätigt Khashoggi-Double

Erdogan zeichnete in seiner Rede auch den bisherigen Ermittlungsstand nach: Er bestätigte, dass ein 15-köpfiges Spezialkommando aus Saudi-Arabien nach Istanbul gereist und in das saudische Konsulat gegangen sei. Dort wurde Khashoggi dann "grausam ermordet". Später tauchte einer der angereisten Saudis in der Kleidung Khashoggis und mit falschem Bart wieder auf und reiste nach Riad. Das Double sollte die Ermittler möglicherweise auf eine falsche Fährte bringen.

Bisher hatten die türkischen Behörden noch keine Stellungnahme zum offiziellen Stand der Ermittlungen abgegeben. Seit dem Verschwinden des Mannes hatten Regierungsmitglieder und Angehörige der Sicherheitskräfte anonym Informationen an türkische und US-Medien weitergegeben, ohne jedoch Beweise vorzulegen. Auch woher die Informationen stammten, blieb unklar.

