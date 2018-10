Irak: Die Katastrophe von Basra

Basra. In der Morgensonne schillert das Wasser des Shatt al-Arab, ein Fischer zieht ein Netz in sein kleines Holzboot, am Ufer sitzt eine Familie beim Picknick, im Hintergrund erhebt sich majestätisch die neu gebaute, 90 Meter hohe Muhammad-Baqir-al-Sadr-Brücke. Idyllischer könnte das Panorama nicht sein, wären da nicht die Wasserflaschen, die toten Fische, verrottete Windeln und Plastiksäcke, die kilometerweit am Ufer verstreut liegen. Aus den Kanälen Basras fließen stinkende Abwässer in den Strom. Einst haben sie der Stadt im Süden des Iraks den Ruf als Venedig des Ostens eingebracht. Jetzt sind sie schlammige Kloaken.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.10.2018)