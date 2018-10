Fall Khashoggi: Liste Pilz und Neos fordern Schließung von Abdullah-Zentrum

Die Affäre rund um den getöteten saudischen Regimekritiker und Journalisten Jamal Khashoggi zeigt auch in Österreich Folgen: Die Debatte um das umstrittene König-Abdullah-Zentrum ist wieder aufgeflammt. Die Liste Pilz will im Plenum des Nationalrats am Donnerstag einen Dringlichen Antrag zur Schließung des König-Abdullah-Zentrums in Österreich einbringen. Die Regierung solle das Übereinkommen mit dem Zentrum aufkündigen.

"Wer Kritiker verhaften, foltern und ermorden lässt, kann kein Partner in einem Dialog über Menschenrechte und Religionsfreiheit sein", begründete Pilz den Antrag. Konkret geht es um den Rücktritt aus dem Errichtungsübereinkommen und die Kündigung des Amtssitzübereinkommens mit dem König-Abdullah-Zentrum. Auch die Neos verlangen die Schließung der großteils von Riad finanzierten internationalen Organisation mit Sitz in Wien. "Es darf nicht sein, dass Saudi-Arabien einen Menschen in einem Konsulat tötet und Österreich dann auch noch dabei hilft, das Image von Saudi-Arabien wieder aufzupolieren", erklärte Vize-Klubchef Nikolaus Scherak.

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) hatte am Dienstagabend in der "ZiB2" betont, dass eine Schließung der Einrichtung derzeit nicht zur Debatte stehe. Unter anderem argumentierte sie, dass Österreich das Zentrum aus rechtlichen Gründen nicht im Alleingang schließen könne, was Scherak als Ausrede bezeichnete. "Österreich kann durchaus aus dem Vertrag aussteigen. Das wäre ein sehr deutliches Zeichen und ich erwarte von der Außenministerin, dass sie dieses auch setzt", so der NEOS-Politiker in einer Aussendung.

Khashoggi war am 2. Oktober in das Istanbuler Konsulat seines Landes gegangen, um ein Dokument für seine anstehende Hochzeit abzuholen, aber nicht wieder herausgekommen. Saudi-Arabien gestand am vergangenen Samstag seinen Tod im Konsulat ein, erklärte aber, er sei bei einem "Faustkampf" ums Leben gekommen. Die USA leiteten daher am Dienstag erste Strafmaßnahmen ein.

Zum KAICIID Das KAICIID wurde Ende 2012 von Österreich, Spanien, Saudiarabien und mit Unterstützung des Vatikan gegründet. Es wird größtenteils von Riad finanziert. Kritiker sehen in der Institution, die einen Status als internationale Organisation innehat, einen Versuch des saudischen Königshauses, sein international wegen Menschenrechtsverletzungen beschädigtes Image aufzupolieren. KAICIID wird von einem Board of Directors geleitet, das aus Vertretern der großen Weltreligionen (Judentum, Christentum, Islam, Hinduismus und Buddhismus) und verschiedenen Kulturen besteht.

(APA)