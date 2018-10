Die Lega, Italiens neue Volkspartei

Rom/Wien. Die Antwort der italienischen Regierungspartei Lega auf die Brüsseler Rüge folgte prompt – und zwar just in dem Moment, als die EU-Kommission die kostspieligen römischen Ausgabenpläne ablehnte. Da schnappte sich Lega-Europaabgeordneter Angelo Ciocca die Notizen von EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici und hämmerte mit seinem Schuh darauf herum. „This is shit!“, brüllte er. Dann erläuterte er ausführlicher: Mit seiner „in Italien gefertigten Schuhsohle“ trample er „auf diesen Berg von Lügen“.

