USA bleiben bei Aufkündigung des INF-Abkommens

Washington/Moskau. Die USA bleiben trotz russischer und europäischer Kritik hart beim angekündigten Ausstieg aus dem INF-Rüstungsabkommen. US-Präsident Donald Trump habe sich so entschieden, sagte dessen Sicherheitsberater John Bolton zum Abschluss seiner Gespräche in Moskau.

Russland will am Vertrag festhalten. Deshalb schlug Präsident Putin ein direktes Treffen vor: Am 11. November wollen sich die beiden Staatsoberhäupter nun am Rande des Gedenkens an das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren treffen. Trump hatte am Wochenende angekündigt, aus dem 1987 geschlossenen INF-Vertrag zur Abschaffung aller landgestützten, nuklear bestückbaren Mittelstreckenraketen auszusteigen. Zudem drohte er, das Atomwaffenarsenal seines Landes auszubauen. (ag)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.10.2018)